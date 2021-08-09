Горняк22: Звездопад Персеиды 2021: когда наступит пик самого красивого небесного явления
Звезды. Небо. Звездопад. Пара. Влюбленные Фото: pixabay.com
Метеорный поток Персеиды наблюдается на небе с 17 июля. Рассказываем, когда барнаульцы смогут увидеть пик звездопада и загадать заветное желание
Что такое Персеиды?
Персеиды – это метеорный поток, который ежегодно появляется на небе в июле и августе. Название звездопада возникло из-за того, что оно формируется в созвездии Персея. Именно из этой области неба и вылетают падающие звезды.
Когда можно наблюдать Персеиды?
Персеиды украшают звездное небо Алтайского края с 17 июля. Это ежегодное явление продлится вплоть до 24 августа, – сообщается на сайте Барнаульского планетария. Поэтому загадывать желания можно практически весь месяц.
Когда наступит пик звездопада Персеиды в Барнауле?
Звездопад Персеиды видно на небе больше месяца, а вот пика достигает только на несколько ночей.
Так в 2021 году звездопад достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа. Сообщается, что в это время в небе можно будет увидеть примерно 110-120 пролетающих метеоров в час. Астрологи отмечают, что лучшее время для наблюдения – сразу после полуночи.