Горняк22: День памяти святого Пантелеймона 2021: что нельзя делать в этот день

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9 августа отмечается День памяти великомученика Пантелеймона Целителя. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Кто такой Пантелеймон целитель?

Святой Пантелеймон родился в Никомедии в семье богатого язычника. Мать мальчика была христианкой и воспитала сына в своей вере. Пантелеймон выучился на врача, а веру в Иисуса Христа обрел после того, как молитвой воскресил маленького мальчика, которого укусила змея. Об этом сообщает портал azbyka.ru.

Пантелеймон после случившегося стал лечить людей бесплатно. Тем самым он лишил многих лекарей дохода, и они решили донести на него римскому императору Максимиану, который был гонителем христиан.

Император устроил святому испытание. Кто исцелит неизлечимо больного, вера того и должна быть истинною. Язычники справиться с заданием не смогли, а Пантелеймон силой молитвы исцелил человека.

После этого Максимиан велел пытать святого, а затем бросить в море. Но он оставался невредим после многочисленных попыток убить его. Даже дикие звери лизали ему ноги вместо того, чтобы растерзать на части.

Пантелеймона после всех пыток приговорили к усекновению головы. Вместо крови из раны побежало молоко, а на масличном дереве тут же появились плоды.

В чем помогает святой Пантелеймон?

Пантелеймон Целитель – покровитель врачей, больных и военных. Ему молятся об исцелении телесных и духовных ран.

Что нельзя делать 9 августа в День памяти Пантелеймона?

9 августа нельзя отказывать тем, кто просит помощь, так как сам Пантелеймон никого не оставлял в беде.

В этот день нельзя ругаться, злиться, сквернословить и думать о плохом.

Также на Руси категорически запрещалось на Пантелеймона работать в поле и заниматься тяжелым физическим трудом.

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