Горняк22: Алтайскому краю снизили объем денег для выплат безработным

Регионам раздадут еще 35,6 млрд на пособия по безработице Фото: pixabay.com

Число безработных в Алтайском крае с осени 2020 года, на которую пришелся пик обращений в службу занятости, сократилось с 40,5 тысяч до 21,8 тысяч человек

Правительство России сократило объем средств, которые направят в Алтайский край на выплаты безработным гражданам. Это следует из распоряжения от 3 августа.

Изначально в бюджете России на 2021 год значилось, что субвенция Алтайскому на эти цели составит почти 1,6 млрд рублей. Теперь, согласно распоряжению, эта сумма сократилась до 1,355 млрд.

Сокращение коснулось не только Алтайского края. Субвенции уменьшились у большинства регионов.

В распоряжении не сообщается о причинах сокращения выплат. Однако известно, что в целом по России падает число безработных и показатели постепенно возвращаются на ковидный уровень после резкого взлета в середине 2020 года.

В конце июля количество официально зарегистрированных безработных в стране снизилось до 1,11 млн, что на 60% ниже начала 2021 года, писал Прайм со ссылкой на Минтруд.

В Алтайском крае, по данным управления по труду и занятости населения, число официально зарегистрированных безработных на июнь – 21,8 тыс. человек, сообщает Алтайкрайстат. За год их количество сократилось на 7,2 тыс. человек, или на 24,8%, а по сравнению с маем 2021 года – на 2,9 тыс. человек.

Напомним, пик безработицы в Алтайском крае в 2020 году пришелся на октябрь, когда служба занятости регистрировала до 40 тыс. ищущих работу.

Пособие по безработице сейчас в крае получает около 16,1 тыс. человек, или 74% от официального числа безработных.

ТОЛК