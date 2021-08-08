Горняк22: «Его любила вся страна»: губернатор Алтая посвятил пост Михаилу Евдокимову

Михаил Евдокимов Фото: Юрий Желудев

Губернатор края отметил, что Евдокимов любил своих земляков и они отвечали ему взаимностью. Однако уже второй год подряд в Верх-Обском отменяется его фестиваль

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в годовщину трагической гибели Народного артиста России и бывшего главы региона Михаила Евдокимова рассказал о нем и судьбе его фестиваля. Пост он разместил на своей странице в Instagram.

«Сегодня день памяти самобытного, яркого, открытого человека – Михаила Евдокимова. Его любила вся страна. Но сердце Михаила Сергеевича всегда принадлежало малой родине. Для Алтайского края, для своего родного села он стремился сделать все, что мог», – написал глава региона.

Томенко отметил, что уже второй год Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки», вдохновителем и организатором которого был Михаил Евдокимов, проходит в онлайн-формате. Однако он выразил надежду, что жители села, родные и коллеги Евдокимова смогут собраться вместе, чтобы вспомнить о великом земляке.

Напомним, 16 лет назад, 7 августа 2005 года, трагически губернатор Алтайского края погиб Михаил Евдокимов. Он ехал из села Верх-Обское в село Полковниково Косихинского района по Чуйскому тракту и в районе села Плешково попал в ДТП.

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