Горняк22: На Алтае выявили новый очаг обитания снежных барсов

Снежный барс Фото: Сайлюгемский национальный парк

Всего российская группировка насчитывает не более 70-90 особей, а в Республике Алтай обитает около 40 ирбисов, регион является основной территорией обитания снежного барса в стране

В Республике Алтай обнаружили новый очаг обитания снежного барса, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект реализовали Сайлюгемский нацпарк вместе с Русским географическим обществом.

Так, с прошлого лета ученые изучали новые места обитания ирбиса. В итоге на Северо-Чуйском хребте они нашли новый очаг обитания хищника. Фото и видеоловушки там зафиксировали как новых, так и уже знакомых особей. Среди них неизвестная самка с двумя барсятами и еще один новый снежный барс. Также на хребте засняли самца Юнчи и самку по кличке №4 с двумя котятами.

Ученые отметили, что каждое новое место обитания ирбиса для них – настоящее открытие.

Всего в этом году на территории Сайлюгемского национального парка и прилегающих к нему участках эксперты нашли 36-37 особей снежного барса.

Ранее сообщалось, что на Алтае любопытный детеныш снежного барса чуть не сгрыз фотоловушку.

ТОЛК