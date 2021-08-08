Горняк22: В Барнауле с балкона многоэтажки на мать с ребенком скинули «бомбочку» с водой

Фото: Инцидент Барнаул

Это уже не первый подобный случай в Барнауле. Ранее при падении бутылки с высокого этажа пострадал школьник — у него диагностировали перелом позвоночника

В Барнауле по адресу: Павловский тракт, 271 с высокого этажа на прохожих скинули перчатку с водой, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, в момент падения рядом проходила женщина с двухлетней девочкой – «бомбочка» упала в метре от них.

«По факту ущерба нет, но просто повезло отойти немного в сторону, а перчатка летела с высоты не менее девятого этажа, при попадании в голову, особенно маленькому ребенку, последствия могли бы быть печальными»,– написала очевидец.

Ранее сообщалось, что 11-летний ребенок пострадал при падении бутылки с балкона барнаульской 15-этажки.

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