Горняк22: Стая собак терроризирует жителей барнаульского поселка

Собаки Фото: Барнаул22

Жители поселка боятся отпускать детей на прогулку, так как есть случаи нападения на людей. На кадрах видно, что животные агрессивные

Жители поселка Лебяжье пожаловались на стаи бродячих собак которые, нападают на детей и взрослых, сообщает «Барнаул22».

«Дети, катаясь на на велосипедах, прячутся в магазине при виде этих собак, боятся проезжать. Заявления в администрацию были написаны не однократно, но как видно – бездействие», – говорят местные жители.

Местные жители призвали надежно запирать своих собак в ограде, чтобы они не стали жертвами нападения животных.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стая бездомных собак напала на пятилетнего ребенка.

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