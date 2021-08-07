Горняк22: В банках Сибири начали чаще выявлять поддельные банкноты

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

В МВД напомнили, что в случае обнаружения купюры с признаками подделки необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Использование фальшивых денег влечет уголовную ответственность

С начала 2021 года в сибирских банках обнаружили 698 поддельных российских купюр и 53 банкноты иностранных государств. Это на 12% и 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Банка России.

Наибольшее количество фальшивок (123 банкноты) зафиксировали в Омской области. Наименьшее – две купюры – в Республике Алтай. Среди иностранных подделок чаще всего встречаются стодолларовые купюры (46 штук).

«Чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов. Доля поддельных пятитысячных банкнот возросла до 81%. Для определения подделки нужно знать несколько защитных признаков. Проверять их необходимо в совокупности», – объяснила замначальника Сибирского Банка России Лариса Галкина.

По словам эксперта, для сбыта фальшивок мошенники выбирают кафе, мелкие магазины и автозаправки, где нет оборудования для проверки купюр. Банк России создал специальный курс для работников торговли, в рамках которого можно научиться распознавать подлинность банкнот.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские налоговики бьют в набат из-за «обнальщиков». По словам специалистов, сейчас на рынке незаконных финансовых операций уже работают организованные группы.

ТОЛК