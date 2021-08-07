Горняк22: Суд продлил срок ареста экс-министра транспорта Алтайского края Дементьева

Александр Дементьев Фото: Анна Меньшикова

Следствие считает, что чиновник взятку получил от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки в регионе

Суд в Барнауле продлил срок домашнего ареста бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Уточняется, что решение принято на основе ходатайства следствия. Мера пресечения в отношении экс-чиновника будет действовать еще как минимум два месяца – до начала октября.

О возбуждении дела против Александра Дементьева стало известно 11 июня. Бывшего руководителя ведомства задержали в Москве, куда он уехал после отставки. Экс-чиновника подозревают в получении 5 млн рублей от одной из фирм за покровительство. Свою вину он уже признал.

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