Горняк22: В курортной Белокурихе не стали отказываться от салюта на День города

Фейерверк Фото: pixabay.com

Из-за непростой эпидемиологической обстановки, которая складывается в крае, массовых гуляний не будет, предупредили в администрации

Власти алтайского города-курорта Белокуриха решили не отменять праздничный салют на День города. Об этом сообщает официальный аккаунт ее администрации в Instagram.

Уточняется, что залпы прозвучат 14 августа в 22.00 на центральной площади.

Зрителям напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски.

Основные торжества в честь 154-летия Белокурихи из-за эпидемиологической обстановки пройдут онлайн – массовых мероприятий не будет, Роспотребнадзор не рекомендовал также проводить детские и спортивные эвенты.

С начала пандемии на курорте подтверждено 335 случаев заболевания ковидом. Для сравнения, в столице Алтайского края, Барнауле, – 22 947.

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