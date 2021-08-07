Горняк22: Сотрудник алтайской ветлаборатории отделался «условкой» за взятки и подлог
Древесина Фото: Толк
Осужденный выдавал подложные документы о том, что продукция соответствует стандартам. По ним древесину вывозили из страны
Житель Алтайского края получил 3,5 года условно за взятки и служебный подлог, сообщает пресс-служба ЛУ МВД по региону.
Как выяснилось, с января по ноябрь 2019 года от получил более 190 тысяч рублей от трех бизнесменов за выдачу разрешений на вывоз подкарантинной древесины из России. При этом лично он не осматривал продукцию и не проверял образцы.
Кроме того, ему запрещено занимать «административно-распорядительные должности на протяжении пяти лет».
По данным «Банкфакс», речь идет о главном агрономе отдела карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Сергее Дегине.
Ранее сообщалось, что эксперт Управления ветеринарной службы по Поспелихинскому району пойдет в суд за взяточничество.