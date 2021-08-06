Горняк22: Почему семьям Алтайского края отказали в выплате на детей от трех до семи лет

Семья Фото: Pixabay.com

Выплаты дали не всем. Отказы были как по объективным причинам, например семьи не прошли по уровню доходов, так и субъективным – допущенные ошибки при оформлении заявления на портале госуслуг

Семьи, воспитывающие детей от трех до семи лет, уже получают пособие, обещанное президентом страны Владимиром Путиным. Однако не все смогли воспользоваться данной мерой поддержки. Почему родители получили отказ и можно ли добиться пересмотра решения, в ходе прямой трансляции, организованной региональным правительством в социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала министр социальной защиты населения Алтайского края Наталья Оськина.

Свое обращение к подписчикам Оськина начала со слов, что детские пособия не должны покрывать все расходы семей. Их выплачивают к основному доходу родителей, в случае если он ниже прожиточного минимума и если возникла сложная жизненная ситуация.

«Толк» в вопросах и ответах публикует, в каких случаях могли отказать в выплатах и что делать, если родители не согласны с данным решением.

1

Вопрос:

«Мы живем в селе, где нет детского сада, соответственно, я вынуждена сидеть дома с ребенком. Так как у меня нет официального дохода, то в выплате было отказано. Что делать в таких случаях?»

1

Ответ:

«Мы неоднократно поднимали эту тему. Повторюсь, что есть варианты выхода из подобных ситуаций. Например, работать неполный день или на дому, оформить статус самозанятого. Новые требования к выплатам, согласно которым заявитель должен иметь официальный доход, сподвиг многих женщин на это. Кто-то прошел переобучение, кто-то превратил хобби, которым занимался много лет, в бизнес, например стал шить, вязать, печь на продажу, и, задекларировав официальный доход, они получили право на выплаты. Многие сельские жители занимаются сбором ягод, грибов, реализуют продукцию с личных подсобных хозяйств. Кто хочет, тот ищет возможности, а не препятствия».

2

Вопрос:

«Почему при оформлении выплаты не учитывают неофициальную заработную плату? Я работаю, но получаю зарплату «в конверте» и не могу доказать, что не бездельничаю».

2

Ответ:

«Потому что мы всячески боремся с теневым рынком труда и в ваших же интересах. Когда вы достигнете пенсионного возраста, возникнет вопрос о том, что отсутствует трудовой стаж, и вам назначат минимальную пенсию. Так что лучше сейчас позаботиться об официальном заработке. Чем больше людей откажутся от заработной платы «в конверте», тем меньше будет недобросовестных работодателей, которые в том числе лишают вас возможности воспользоваться мерами государственной поддержки».

3

Вопрос:

«Мы с супругом работаем, но нам отказали в выплате, так как доход был рассчитан неверно. Цифры не соответствуют действительности. Что делать в данном случае?»

3

Ответ:

«Сведения о доходах мы получаем из налоговой службы. Обращаю ваше внимание, что их рассчитывают без вычета налога. Если вы считаете, что расчет произведен неверно, необходимо взять в бухгалтерии по месту работы справку 2НДФЛ, предоставить ее в территориальное отделение налоговой службы и сверить данные. К сожалению, есть единичные случаи ошибок, поэтому я советую обязательно выяснить».

4

Вопрос:

«Мы с ребенком прописаны по разным адресам, но проживаем вместе. Однако на этом основании мне пришел отказ в получении выплаты».

4

Ответ:

«Действительно, одно из условий назначения выплаты детям от трех до семи лет – это их регистрация по месту проживания родителей. Прошу обратить на это особое внимание. В прошлом году, когда данное требование отсутствовало, были прецеденты, когда отец, не проживающий с семьей, оформлял выплаты и не отдавал деньги ребенку. Или мать, не занимающаяся воспитанием детей, получала пособие, а те, кто заботился о них, теряли право на господдержку».

5

Вопрос:

«Прошло уже больше 30 дней после того, как подали заявление на выплату через портал госуслуги, но ни положительного, ни отрицательного ответа так и не получили. В чем может быть причина?»

5

Ответ:

«Иногда бывают сбои на портале госуслуг в связи с большим количеством обращений. Также вы могли указать неверные персональные данные. Позвоните в кол-центр органов социальной защиты, чтобы прояснить ситуацию».

6

Вопрос:

«Ежегодно получаем статус малоимущей семьи, но в выплате на ребенка трех лет нам отказали, так как у нас есть в собственности земельный участок в сельской местности, но мы проживаем в городе. Насколько это правомерно?»

6

Ответ:

«Да, к сожалению, это не единичный случай. Есть определенные нормы для городских жителей, согласно которым земельный участок не должен превышать 25 соток. Где он находится, не имеет значения. Один из вариантов выхода из сложившейся ситуации – переоформить его в иное пользование. Но это уже на ваше усмотрение».

7

Вопрос:

«Дочь в разводе, бывший муж алименты не платит. Пятилетней внучке в выплате отказали. Складывается впечатление, что их получают только алкаши и безработные. Тем, кто вкалывает, чтобы прокормить ребенка, отказывают».

7

Ответ:

«Выплаты получает в Алтайском крае 161 тысяча семей. Они не могут быть все алкашами. В социально опасном положении находятся 3,5 тысячи семей. Напомню, одно из главных условий – это официальное трудоустройство обоих родителей, если нет веских причин, например уход за ребенком или инвалидность. Некорректно на всех ставить клеймо. Давайте уходить от этих стереотипов. У нас очень хорошие и достойные семьи».

ТОЛК