Горняк22: 700 человек эвакуировали из ТЦ «Пионер» в Барнауле

ТЦ "Пионер" Фото: Анна Меньшикова

На место стянуты экстренные службы – полиция, МЧС, Росгвардия. Людей просят покинуть здание и прилегающую к нему территорию

Посетителей торгового центра «Пионер» в Барнауле эвакуировали днем 5 августа из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, поступила информация о якобы заложенном в ТЦ взрывном устройстве. В группе появилось видео, как люди выходят из здания «Пионера».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили, что отрабатывается сообщение о минировании ТЦ.

«Эвакуированы 700 человек, в том числе 150 детей», – сообщили здесь.

Специалисты проводят проверку здания.

UPD: в МЧС подтверждают, что проводится также эвакуация из ТЦ «Юбилейный», который находится в 100 метрах. Якобы неизвестные также сообщили о заложенном здесь взрывном устройстве.

В середине июля почти полсотни человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке.

ТОЛК