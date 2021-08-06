Горняк22: В Барнауле живодер забил беременную кошку на глазах у детей

Кошка Фото: pixabay.com

Родители одного из мальчиков, ставших свидетелями расправы, обратились в полицию из-за психологической травмы у их сына – он стал заикаться

В Барнауле живодер забил беременную кошку на глазах у детей. Об этом одна из жительниц города рассказала в паблике «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 27 июля в поселке Южном. По словам женщины, подростки заметили, как мужчина бьет палкой животное, и бросились за взрослыми. Один из мальчиков пытался отвлечь изувера, кидал камни рядом с ним, но это мужчину не остановило.

Когда подоспела помощь, было уже поздно: кошка умерла, у нее в животе шевелились погибающие котята.

На место происшествия вызвали полицию. Криминалист, следователь и участковый все зафиксировали, изъяли орудие убийства.

Семья одного из детей, ставших свидетелями, расправы, также обратилась в полицию из-за психологической травмы у ребенка – мальчик стал заикаться.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю «Толку» подтвердили факт инцидента, уточнив, что идет проверка.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае ушло в суд дело поедающей собак живодерки.

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