Горняк22: 6,5 тонны белого нефрита на 400 миллионов задержали на границе Алтайского края

Контрабандный нефрит Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Экспертиза заключила, что камни, скорее всего, добыли нелегальным способом на месторождениях Бурятии и Забайкалья для покупателя из Китая

В Алтайском крае таможенники совместно с ФСБ пресекли контрабанду крупной партии белого нефрита. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

6,5 тонны камня пытались вывезти через территорию региона в Казахстан – контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, задержали на пункте пропуска «Михайловка». Груз оценили почти на 400 миллионов рублей.

Экспертиза показала, что нефрит имеет признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Республики Бурятии и Забайкальского края. Груз предназначался для покупателя в КНР.

По оперативным данным, к контрабанде причастна группа жителей Иркутска – в феврале подконтрольная им фирма получила по подложным документам разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня.

Правоохранительные органы уже ликвидировали канал.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайского бизнесмена оштрафовали на 10 млн рублей за контрабанду «ювелирки».

ТОЛК