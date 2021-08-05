Горняк22: Снявшийся с Олимпиады барьерист Шубенков рассказал о своем состоянии

Сергей Шубенков Фото: instagram.com

Спортсмен предположил, что период восстановления у него займет у него около двух месяцев, после чего он снова будет в строю

Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову, который из-за травмы снялся с дисциплины бег на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, предстоит пройти курс лечения, но операция ему не потребуется. Об этом спортсмен заявил телеканалу «Матч ТВ».

«Хирургическое вмешательство мне не требуется, нужно какое-то время на реабилитацию», – заявил Шубенков.

По его словам, сейчас ему нужно решить, где проходить лечение и реабилитацию. Шубенков предположил, что период восстановления займет у него около двух месяцев, после чего он снова будет в строю, «чтобы в следующем сезоне быть во всеоружии».

Еще несколько дней он планирует пробыть в Токио, а затем поедет в Москву. На вопрос о планах на следующую Олимпиаду он ответил, что уже готов «свернуть горы».

«Правда, у меня тут сапог тяжелый ко дну тянет. Но как от него избавлюсь — конечно!», – прокомментировал спортсмен.

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков не вышел на старт квалификационного забега на Олимпиаде. Позднее стало известно, что во время разминки у него обострилось повреждение ахилла.

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