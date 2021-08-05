Горняк22: Под Новосибирском годовалая девочка захлебнулась в колесе с водой

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В региональном Минздраве подтвердили смерть ребенка. Семья девочки считалась благополучной, на учете в опеке они не значились

3 августа в Новосибирской области в реанимации умерла годовалая девочка, которая упала в колесо с водой, сообщает «НГС».

Стало известно, что мать оставила девочку без присмотра и в это время ребенок упал в колесо с водой во дворе дома. 2 августа пострадавшую доставили в больницу в очень тяжелом состоянии с диагнозом «утопление в воде». Врачи подключили ребенка к аппарату ИВЛ и пытались спасти ей жизнь, но на следующий день девочка скончалась.

Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка.

Ранее на Урале «пьяный» двухлетний ребенок утонул в ведре с водой. Председатель СК Бастрыкин взял дело на контроль.

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