Горняк22: Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с перевертышем на Алтае
Фото: МВД по Республике Алтай
Пока не известно, почему жительница Алтая не справилась с управлением и допустила аварию. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице
Днем 3 августа недалеко от села Купчегень Онгудайского района автомобиль Nissan Serena слетел с дороги и опрокинулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
Известно, что за рулем находилась 47-летняя жительница села Ташанта. В какой-то момент она не справилась с управлением, и автомобиль съехал с дороги.
В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира иномарки, в том числе двое 16-летних детей.
У женщины взят анализ крови на наличие алкоголя. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками на Алтае.