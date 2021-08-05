Горняк22: Борьба с гидрой: алтайские налоговики бьют в набат из-за «обнальщиков»

Налоговая служба Фото: Виталий Барабаш

Если раньше на рынке незаконных финансовых операций работали разрозненные игроки, то теперь это, по сути, организованные группы

1,5 млрд рублей НДС потенциально может недополучить бюджет из-за работы в Алтайском крае «площадок», которые занимаются незаконным возмещением налога, обналичиванием и выводом денег в «серую» зону. Спрос на услуги таких команд высок, ими не брезгуют самые разные компании, в том числе получатели господдержки, исполнители госконтрактов по нацпроектам и промпредприятия. Об этом 4 августа на заседании правительства края рассказал Юрий Куриленко, главный налоговик края. Он назвал свое выступление «криком души».

Что за «площадки» по уходу от налогов

Бизнес Алтайского края, несмотря на постоянное усиление контроля, по-прежнему активно стремится снизить размер уплачиваемых налогов. Поэтому спрос на услуги тех, кто дает такую возможность, высок.

Но раньше, еще лет пять назад, рассказал Куриленко, этим занимались разрозненные организации. А сейчас это, по сути, организованные группы граждан, предпринимателей и юрлиц, которые действуют согласованно. Их и называют площадками.

«Их действия направлены на декларирование недостоверных сведений о хозяйственной деятельности, оформление фиктивных документов, незаконных финансовых операций, формирование так называемого бумажного НДС, – объяснил Куриленко.

Такие «площадки» заявляют вычеты НДС по сделкам с фиктивными, или по-другому – фродовыми компаниями: «Основная цель – занижение налогооблагаемой базы по НДС и, соответственно, налога на прибыль с параллельным выводом денег из оборота и их обналичиванием».

НДС – это налог, который полностью поступает в федеральный бюджет. Налог на прибыль в большей части – в краевой. За январь-апрель в Алтайском крае заплатили 10,5 млрд рублей НДС, это в 1,5 раза больше, чем за такой же период год назад. Налога на прибыль – 7,8 млрд, это на 25% больше.

«Уводят» бюджетные деньги

В числе отраслей-нарушителей – торговля, строительство, грузоперевозки. «Не брезгуют и крупные промпредприятия», – сказал Куриленко. Он дал говорящий расклад по возможным налоговым рискам среди компаний, так или иначе работающих с госденьгами.

Так, исполнители госконтрактов по нацпроектам «Жилье», «Городская среда», «Экология», «Здравоохранение» имеют налоговых рисков на 500 млн рублей. То есть, грубо говоря, на такую сумму они могут «нагреть» государство.

Такие подрядчики завышают затраты, по бумагам ради вычета НДС проводят сделки с сомнительными субподрядчиками, которые фактические работы не производили, никакие материалы не поставляли, объяснил Куриленко. Или работы могут вести «с привлечением недекларируемой рабочей силы».

Риски в сфере дорожных работ, проводимых за счет бюджетов, составляют около 260 млн рублей. По другим госпроектам – еще порядка 160 млн.

Также в 600 млн рублей оцениваются риски неуплаты полного объема НДС крупными социально значимыми организациями, получающими господдержку.

В чем «трагедия» для государства

Юрий Куриленко назвал несколько негативных последствий.

Создаются условия для недобросовестной конкуренции – те компании, которые ведут бизнес по закону, оказываются в невыгодной ситуации.

При исполнении госконтрактов минимизируются налоговые обязательства, неэффективно тратятся и выводятся бюджетные деньги путем завышения стоимости работ.

Платятся зарплаты «в конвертах», которые не облагаются налогом, с них не идут поступления в страховые фонды, что нарушает пенсионные и другие права работников.

По факту если кто и несет ответственность, то только подставные лица – номинальные руководители фирм-однодневок, среди которых могут быть студенты, пенсионеры, асоциальные граждане.

За последние 3,5 года по преступлениям в сфере госрегистрации юрлиц налоговая служба в крае передала правоохранителям более 700 материалов, по ним возбудили около 300 уголовных дел, вынесли 138 приговоров.

Обналичивание денег и вообще наличие неучтенной денежной массы – это стимулирование коррупции.

Что говорит бизнес

По словам Куриленко, главный контраргумент компаний – недобросовестность партнеров. То есть «это не мы». Второй вариант объяснения – форс-мажор на рынке.

Как рассказали несколько предпринимателей, в том числе из сферы промышленности, нужно обратить внимание на фактор спроса на такие услуги, о котором говорил и сам налоговик.

«Не думаю, что востребованность таких услуг говорит о жадности бизнеса, собственники таким образом могут пытаться снизить крайне высокую налоговую нагрузку, чтобы добиться эффективности бизнеса и развития. Спрос может быть также продиктован еще и разочарованием в налоговой политике государства, которое сначала обещает не повышать налоги, а потом без конца «донастраивает» налоговую систему», – рассказал руководитель одного из заводов.

Он, впрочем, подчеркнул, что многие предприятия уже давно «не играют в эти игры» и он удивлен, что вопрос вынесен на заседание правительства.

Частично ответ прозвучал в выступлении Куриленко, который объяснил, что главный фронт борьбы идет не только в работе с действующими компаниями, но и на уровне регистрации новых юрлиц.

С 2018 года в два раза увеличилось число отказов в госрегистрации. А из зарегистрированных за последние три года юрлиц почти 20% прекратили работу по различным основаниям, еще 16% – в стадии прекращения, в отношении 19% внесены пометки о недостоверности. Только 40% из создаваемых юрлиц ведут реальную деятельность.

Кроме того, ФНС ведет большую аналитическую и контрольную работу: сначала проверяет документы, предлагает плательщикам самим устранить нарушения, если не помогает, – выходит с выездной проверкой, но берется уже всерьез и проверяет весь круг включенных в цепочку участников.

«Разговоры о криминализации этой сферы идут давно, но нет статьи в УК РФ, которую бы можно было применить к таким группам лиц. Те уголовные дела, которые возбуждаются, бьют только по верхушкам, по подставным лицам. Это борьба с гидрой – голову рубим, две вырастают. Потому что есть спрос на эту финансовую услугу. Но она несет издержки для бизнеса, бюджета, общества», – резюмировал Куриленко.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, подчеркнул, что правительство будет «всячески этому противодействовать и с этим бороться». Он считает, что власти и правоохранительные органы «должны предпринять усилия, чтобы ситуацию переломить».

ТОЛК