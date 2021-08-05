Горняк22: Искать мотивацию и не делать ставки. Как правильно провести новолуние 8 августа

Солнце. Космос Фото: pixabay.com

В воскресенье, 8 августа, совпадут обновление Луны и зеркальная дата. День будет удачен для развлечений и приятных личных дел, а Луна во Льве еще и поможет преодолеть черную полосу в жизни

Астрологи советуют заранее подготовиться к новолунию.

Что можно делать в новолуние 8 августа 2021

Момент обновления Луны хорошо подходит для учебы и обретения новых знаний. Учиться не просто можно, но и нужно, говорят астрологи. Ведь Луна находится во Льве – созвездии действий, пишет Dailyhoro.ru. Значит, можно заняться поиском новых увлечений или научиться новому.

Развлекаться астрологи советуют дома. Полезными будут дела, приносящие удовольствие. Они дадут мотивацию и вдохновение для начала новой недели. Нелишним будет и прислушиваться к интуиции.

Еще астрологи советуют заниматься домашними делами и не переутомляться. Главное – искать баланс между работой и отдыхом, ведь новолуние во Льве не признает крайностей в любом проявлении.

Что нельзя делать в новолуние 8 августа

Луна. Розовое небо Фото: Kristendawn с сайта Pixabay

Астрологи не рекомендуют играть в азартные игры, делать ставки, идти на риск, заниматься экстремальными видами спорта. Не стоит тратить много денег. Кроме того, новолуние не время демонстрировать окружающим свои негативные эмоции. В этот день лучше забыть об обидах и говорить только приятные слова.

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