Горняк22: Какие громкие уголовные дела расследовал алтайский следком при Андрее Хвостове

Андрей Хвостов. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Андрей Хвостов занял должность руководителя следственного комитета Алтайского края в августе 2018 году. С того момента на скамье подсудимых оказалось немало высокопоставленных чиновников

4 августа стало известно, что глава СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов ушел на пенсию. В самом ведомстве эту информацию пока не комментируют, объясняя тем, что еще не подписан указ о его увольнении. Однако на сайте управления информацию о Хвостове уже убрали.

За три года его руководства в регионе расследовали множество громких уголовных дел, в том числе коррупционных. «Толк» сделал подборку самых нашумевших.

Взятки, растраты, мошенничество

В одном из первых разговоров с алтайскими СМИ Хвостов заявлял, что борьба с коррупцией – его важнейшая задача. В интервью «Толку» в конце декабря 2020-го он говорил, что дела об экономических преступлениях – его конек.

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Надвоцкий

Одно из первых уголовных дел, которое он контролировал, заступив на должность главы следкома, – дело экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Вадима Надвоцкого.

В декабре 2019 года «главный борец с коррупцией» был признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Напомним, за «вознаграждение» Надвоцкий прикрывал незаконные действия и экономические нарушения частных фирм, подключая к этому своих подчиненных. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Белобородов

В 2019 году начался судебный процесс в отношении экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова, которого следствие обвинило в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. На свободу он вышел 9 февраля 2021 года и дал «Толку» подробное интервью о том, как относится к свидетелям обвинения и каково ему пришлось в заключении.

Долгова

2020 год запомнился уголовным делом вице-премьера алтайского правительства Ирины Долговой, которую подозревают в том, что она приобретала дорогостоящие лекарства своему знакомому за счет бюджетных средств. Женщине предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Ранее следком сообщал, что экс-чиновница попала под следствие благодаря бывшей подчиненной Елене Кравец, которая также попалась на крупной взятке. Чтобы смягчить наказание, она активно сотрудничала со следствием и «сдала» бывшую начальницу. В итоге Кравец отделалась штрафом, а также должна возместить сумму взятки в размере 2,2 млн рублей. Дело Долговой пока рассматривает суд.

Штань

В августе этого года, вероятно, суд примет решение по уголовному делу еще одной представительницы краевого правительства – Стеллы Штань. Экс-председателя губернатора Алтайского края обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2015 году она через риелтора нашла покупателя для нежилого помещения, изготовив фиктивные документы – договор купли-продажи, завысила стоимость объекта, в котором позднее был открыт скандально известный частный детский сад Happy Baby.

Напомним, дошкольное учреждение «прославилось» тем, что его педагоги издевались над маленькими воспитанниками. Воспитателям вменяют 176 эпизодов преступлений, в качестве потерпевших проходят 15 детей. Заведующую Елену Воротникову также обвиняют в мошенничестве в составе группы в особо крупном размере.

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Голубцов

16 апреля 2020 года под стражу взяли замглавы алтайского минстроя Андрея Голубцова. Его обвинили в получении взятки, якобы чиновник брал за покровительство «Барнаулгазспецстрою», руководству которого обещал создавать «особые» условия для заключения муниципальных контрактов.

По второму эпизоду, по версии следствия, Голубцов заключил с одной из фирм госконтракт на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района, которые предназначались для детей-сирот.

Демин и Канаков

Суд рассматривает еще одно дело бывшего чиновника – заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина. Его обвиняют в коррупционной поездке в Испанию и получении взятки совместно с экс-директором «Барнаулкапстроя» Александром Канаковым. По версии следствия, чиновник с супругой слетали в Пуэрто-де-Сантьяго за счет подконтрольной мэрии компании.

Из парламента за решетку

Под следствие за время работы Хвостова попали и краевые парламентарии. Так, в ноябре 2019 года суд приговорил экс-депутата АКЗС Андрея Волкова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Его обвинили в присвоении денег жильцов домов, которые находились в управлении УК «Прогресс», учредителем которой был бывший народный избранник.

В ноябре этого же года срок получила еще одна представительница регионального заксобрания – Ирина Теплова. Ее обвинили в присвоение средств ФНПЦ «Алтай» и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Под следствием находится депутат АКЗС, глава лесной компании «Алтай-Форест» Николай Бушков. Его подозревают в незаконной рубке леса в Тальменском районе и причинении ущерба в размере 4,9 млн рублей. После возбуждения уголовного дела он сбежал, но вскоре был задержан в Новосибирской области.

Еще одно нашумевшее дело связано с махинациями со счетами на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Как выяснило следствие, руководство клиники «Добрый доктор» в течение четырех лет предоставляло недостоверные данные в Фонд обязательного медстрахования, а также ложные документы о затратах на аренду помещений, медицинского оборудования, обучение персонала и прочее.

Хвостов рассказывал «Толку», что 2020 год стал знаменательным по количеству уголовных дел в отношение известных в крае личностей.

«Я бы не сказал, что по линии нашего ведомства число коррупционных преступлений значительно выросло. В 2020 году мы направили в суд 116 уголовных дел в отношении 118 лиц по фактам коррупции. В 2019 году в суд ушло 140 уголовных дел в отношении 141 лица. Но соглашусь, что в 2020-м среди обвиняемых оказалось много известных в крае людей», – отмечал тогда глава регионального следкома.

Попал под выговор

В мае Андрей Хвостов получил дисциплинарное взыскание. Глава федерального следкома Александр Бастрыкин отчитал его за неэффективную работу по расследованию уголовных дел, связанных с предоставлением жилья детям-сиротами.

Он отметил, что Алтайский край вошел в число регионов с наиболее низким коэффициентом обеспечения жильем сирот (менее 6%) и очевидна проблема неполного освоения бюджетных средств.

Напомним, региональный следком предъявил обвинение в халатности и злоупотреблении полномочиями бывшему руководителю Регионального жилищного управления Евгению Котугину. По данным следствия, в 2020 году РЖУ было выделено 1,2 млрд рублей на покупку жилья для детей-сирот. Котугин же дал распоряжение приобретать квартиры только в крупных населенных пунктах.

В итоге из 757 претендентов жилье получили всего 356. Также следователи выяснили, что руководитель госучреждения не исполнял судебные решения, по которым был обязан выдать сиротам квартиры, хотя необходимые деньги на это были.

Накануне ухода Хвостова руководство федерального следкома поручило ему взять под личный контроль расследование уголовного дела о похищении 12-летней бийчанки, а также докладывать о проведенных следственных действиях по розыску злоумышленника.

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