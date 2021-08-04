Горняк22: Алтайский поставщик газа пытается оспорить штрафы за перебои с топливом

Газ. Плита Фото: pexels.com

Поставщику газа не понравилось, что из-за временных трудностей ему придется платить штрафы. Тогда он решил оспорить соответствующее решение в суде

Компания «Алтайкрайгазсервис» не смогла оспорить в суде очередной штраф, возложенный на нее из-за перебоев с поставками газа населению, сообщает «Банкфакс».

Ранее, в марте 2021 года, прокуратура Каменского района инициировала проверки из-за проблем с поставками топлива. В частности, жалобы поступали из Бийска, Камня-на-Оби и Кулунды. В результате без газоснабжения оставалось более 5 тыс. человек в 47 многоквартирных домах.

Оказалось, что у поставщика нет достаточного объема газа. Через некоторое время подачу голубого топлива возобновили, однако руководитель компании Андрей Момот все же получил четыре представления и три административных дела. В итоге ему назначили штраф.

Сам директор с таким решением не согласился и подал соответствующую жалобу в Каменский городской суд. В итоге производство по его жалобе было прекращено, а постановление инспекции оставили в силе.

Еще несколько дел на руководителя завели в других муниципалитетах – в Рубцовске, Бийске, Барнауле.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в крае сложилась критическая ситуация с поставками сжиженного газа – изменения правил покупки топлива на федеральном уровне привели к тому, что основной поставщик газа в регионе – компания «Алтайкрайгазсервис» – оказалась на грани выживания и обратилась к властям региона за финансовой поддержкой.

2 марта стало известно, что без топлива остались сотни жителей Бийска. В справочной службе пояснили: газ появится только после того, как его привезут. Только когда это случится, не сообщили. После этого в Алтайском крае начали проверку по факту длительного отсутствия газоснабжения.

ТОЛК