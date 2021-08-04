Горняк22: АлтГУ поможет мэрии Барнаула сократить количество чиновников

Администрация Барнаула Фото: Виталий Барабаш

2 августа были подведены итоги конкурса по определению организации, которая проведет научно-исследовательскую работу по проведению оптимизации структуры органов местного самоуправления Барнаула

Алтайский госуниверситет займется научным исследованием по изучению возможной оптимизации штата администрации Барнаула. Он стал победителем соответствующего тендера, сообщает «Банкфакс». Так, начальная цена лота составляла 1,8 млн рублей. При этом вуз снизил цену до 900 тыс. рублей.

Теперь победителю предстоит проанализировать структуру администрации города и районов. Он должен будет назвать численность сотрудников, которая необходима для исполнения управленческих функций.

На работу исполнителям предоставили 180 дней со дня подписания контракта. Средства на эти цели были выделены из бюджета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил сократить штаб чиновников с января по апрель 2021 года. Он пообещал, что это не повлияет на финансирование, в том числе на стимулирующие выплаты.

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