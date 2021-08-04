Горняк22: Сибиряк 2 км тащил на себе напарника после нападения медведя

Медведь Фото: pexels.com

В полиции рассказали, что мужчины являются работниками государственного предприятия, которое занимается геодезическими работами

В Иркутской области дикий медведь напал на двух мужчин, которые вели геодезические работы в тайге. Один из них получил травму ноги, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что двое лесников работали в тайге в 20 км от поселка Подволочного вблизи реки Илим, когда им встретился хищник. Зверь ранил ногу одного из мужчин, из-за чего он не смог самостоятельно ходить. Напарник пострадавшего сообщил о случившемся в полицию, а потом 2 км тащил его на себе к машине, чтобы отвезти к фельдшеру.

Фельдшер оказал помощь пострадавшему. Пока неизвестно, как мужчинам удалось отбиться от хищника. В настоящее время решается вопрос об эвакуации раненого и прибытии следственно-оперативной группы к месту происшествия.

Ранее в Сибири произошло уже несколько случаев нападения медведей на людей. В июне медведь растерзал 16-летнего подростка в нацпарке «Ергаки» в Красноярском крае. В июле там же после встречи с медведем погиб 42-летний мужчина.

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