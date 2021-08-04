Горняк22: В Барнауле водитель служебного автобуса скончался за рулем

Автобус. Водитель Фото: pexels.com

Спасти водителя медикам не удалось – он скончался на месте. Пассажиры автобуса получили травмы, одну женщину госпитализировали

Утром 3 августа 67-летний водитель служебного автобуса «Луидор» скончался в дороге, когда вез сотрудников на предприятие, сообщает «Инцидент Барнаул».

Около дома по адресу: ул. Тихонова, 54, автобус съехал с дороги и врезался в ЛЭП. Мужчина скончался на месте. Трое пассажиров пострадали: 56-летняя женщина получила помощь в больнице, 48-летнюю женщину госпитализировали и 57-летней женщине оказались помощь на месте.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС, скорая. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель Toyota погиб, врезавшись в грузовик на обочине.

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