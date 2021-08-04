Горняк22: В Новосибирске полицейский покончил с собой из-за измены невесты

Полиция Фото: Анна Меньшикова

О измене возлюбленной мужчина узнал за несколько дней до бракосочетания. Перед смертью он позвонил девушке и попрощался с ней

В Новосибирске полицейский покончил с собой во дворе дома в Горском микрорайоне. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью из-за измены невесты перед свадьбой, сообщает Mash Siberia.

Стало известно, что после дежурства старший уполномоченный угрозыска не сдал табельное оружие, оставил телефон на работе и ушел. Ночью он совершил самоубийство прямо на глазах своих коллег. В МВД начали проверку.

Камера видеонаблюдения засняла, как ночью по улице шли двое мужчин и о чем-то спорили. Внезапно один из мужчин упал на землю. После этого приехала скорая помощь и полиция.

Ранее в Новосибирске пенсионер покончил с собой на детской площадке. Поздно вечером тело пожилого мужчины нашли на детской площадке его родственники.

ТОЛК