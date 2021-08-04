Горняк22: Врачи рассказали, как часто вакцина от коронавируса вызывает аллергию
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Врачи не рекомендуют вакцинироваться от коронавируса людям, у которых была тяжелая аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав вакцин
Аллергические реакции на вакцины против коронавируса развиваются редко, поскольку препараты не содержат распространённых аллергенов, заявили эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, сообщает «РИА Новости».
«По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на 1 млн доз, в зависимости от вида вакцин», – рассказали они.
Специалисты отметили, что доступные вакцины от коронавируса не содержат желатин, антибактериальные препараты, а также белок куриного яйца и коровьего молока, которые часто становятся причиной аллергии.
Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае с начала пандемии от коронавируса погибли 57 медиков. Всего переболели свыше 4 тысяч работников здравоохранения.