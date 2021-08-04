Горняк22: Что такое День одиноких работающих женщин и зачем он нужен

Женщина. Работа. Ноутбук Фото: Pixabay

День одиноких работающих женщин призван напомнить всему бизнес-сообществу о праве женщины самой выбирать стиль и путь в жизни

В 2021 году мировое сообщество отмечает День одиноких работающих женщин (Single Working Women’s Day) в среду, 4 августа.

День одиноких работающих женщин появился в 2006 году благодаря Барбаре Пейн – основательнице партнерской сети деловых женщин без семьи, рассказывает «Календарь событий».

Праздник 4 августа – это дань важной роли, которую работающие женщины играют в современном обществе. Их вклад в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. И при этом женщины до сих пор не могут освободиться от стереотипов, которые диктуют женщинам их традиционные обязанности и социальные роли.

День одиноких работающих женщин – подходящий повод поработать над своим восприятием гендерных отношений в современном мире.

Ранее «Толк» писал о том, что Дилара Зинатуллина сама сделала предложение своему возлюбленному, рэперу Моргенштерну. Молодой человек был ошарашен, но с радостью согласился.

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