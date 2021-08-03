Горняк22: Барнаул и пригород могут объединить в агломерацию с миллионом жителей

Нагорный парк Барнаула Фото: gorzelenhoz22.ru

По замыслу разработчиков проекта, развитие таких территорий должно решить проблему отсталости регионов – их будут развивать там, где есть университеты

Российские власти вынашивают планы по созданию в 37 регионах страны межгородских агломераций – в список попал и Алтайский край, сообщает URA.ru со ссылкой на близких к правительству РФ инсайдеров.

По данным ресурса, речь идет о Барнаульской агломерации.

«Амител» уже предположил, что в нее войдут Калманский и Тальменский районы , а население образовавшейся территории составит около 1 млн человек.

Федеральный ресурс пишет, что полный список территорий пропишут в поправках в закон об общих принципах организации местного самоуправления, которые сейчас разрабатывает минфин.

Ранее концепцию кабмина на Петербургском международном экономическом форуме в общих чертах озвучивал вице-премьер Марат Хуснуллин, которого считают главным вдохновителем процесса. По его словам, развитие агломераций решит проблему отсталости регионов. Их будут развивать там, где есть университеты, а численность населения – более 500 тыс. человек.

Барнаульская агломерация была создана в 2009 году. До подписания соглашения с Павловским районом летом 2019 года в ее состав входили Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район.

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