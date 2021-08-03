Горняк22: В Челябинске за информацию о пропавшем юноше заплатят 1 млн рублей

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Водолазы дважды обследовали дно озера, где нашли телефон пропавшего. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве юноши

В Челябинске семья пропавшего 20-летнего Романа Оганяна заявила, что заплатит 1 млн рублей за информацию, которая поможет найти молодого человека, сообщает 74.RU.

«Наша семья готова выплатить вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о реальном местонахождении Романа. До сих пор о нем вообще никаких новостей нет, поэтому мы идем на такие меры», – сообщил брат пропавшего Торг Оганян.

Роман Оганян пропал без вести 5 июля. Известно, что в два часа дня он вышел из дома прогуляться по Ленинскому району и исчез. Его телефон нашли на берегу озера Смолино в 2 км от дома. В настоящее время поиски не дали результатов.

Ранее пропавшая под Бийском 12-летняя девочка была найдена живой. Около 200 человек более суток искали школьницу в лесу.

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