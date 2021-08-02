Горняк22: Найден пропавший у торгового центра Барнаула 11-летний мальчик

"ЛизаАлерт" Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"/"ВКонтакте"

Жизни и здоровью школьника ничто не угрожает — по предварительным данным, он переночевал в квартире у знакомого ребенка

Пропавший в Барнауле 11-летний школьник найден живым. Информацию об этом «Толку» подтвердили в поисковом отряде «ЛизаАлерт – Алтайский край».

«Ребенок найден, с ним все в порядке», – сообщили в организации.

По предварительным данным, мальчика нашли в квартире рядом с домом, у знакомых.

Днем ранее ребенок пропал во время прогулки у торгового центра «Норд-Вест». На его поиски были мобилизованы волонтеры и полиция.

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