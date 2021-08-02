Горняк22: Вещи пропавшей под Бийском школьницы нашли на берегу реки

Река Бия Фото: соцсети

Накануне днем школьница выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в поселок Семеновод и пропала без вести

Поисковый отряд обнаружил на берегу реки Бия в Бийском районе Алтайского края вещи пропавшей здесь накануне школьницы Ани Шмаровой. Информацию об этом «Толку» подтвердили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

«На берегу нашли футболку и шорты», – уточнили в ведомстве.

Водолазы обследуют акваторию, поиски девочки продолжаются на земле.

Известно, что семья ребенка – благополучная.

Днем 31 июля 12-летняя девочка выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в поселок Семеновод, который находится в шести километрах, и пропала. Развернута поисковая операция.

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