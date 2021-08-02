Горняк22: Вещи пропавшей под Бийском школьницы нашли на берегу реки
Река Бия Фото: соцсети
Накануне днем школьница выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в поселок Семеновод и пропала без вести
Поисковый отряд обнаружил на берегу реки Бия в Бийском районе Алтайского края вещи пропавшей здесь накануне школьницы Ани Шмаровой. Информацию об этом «Толку» подтвердили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю.
«На берегу нашли футболку и шорты», – уточнили в ведомстве.
Водолазы обследуют акваторию, поиски девочки продолжаются на земле.
Известно, что семья ребенка – благополучная.
Днем 31 июля 12-летняя девочка выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в поселок Семеновод, который находится в шести километрах, и пропала. Развернута поисковая операция.