Горняк22: Экс-управделами алтайского губернатора уволился из «Сибсоцбанка»

Алексей Белобородов. Фото: Олег Укладов

Источники «Толка» сообщают, что Алексей Белобородов может сменить место жительства и получить новую работу в другом регионе страны

Бывший управделами администрации и губернатора Алтайского края Алексей Белобородов, устроившийся в июле 2021 года в барнаульский «Сибсоцбанк», написал заявление об уходе по собственному желанию. По данным источников «Толка», со 2 августа он официально не связан с финансовым учреждением, а расчет и трудовую книжку получил еще в пятницу, 30 июля.

В «Сибсоцбанке» Белобородов занимал место начальника ремонтно-эксплуатационной службы. О его трудоустройстве СМИ узнали в середине июля. Это было первое его место работы после освобождения из колонии.

Источники «Толка» сообщают, что увольнение связано со сменой места жительства. Весьма вероятно, что Белобородов получил предложение о работе в другом регионе.

11 февраля, 16:41

«Просто Мария»: экс-депутат АКЗС Андрей Волков женился в колонии

Бывший народный избранник зарегистрировал отношения со своей девушкой спустя год после вынесения приговора на территории исправительного учреждения

Напомним, экс-чиновник освободился из заключения в 2020-м году после того, как его признали виновным в растрате 5,8 млн рублей, выделенных на реконструкции здания минприроды, и взятке в 2,7 млн рублей от подрядчика в виде строительства гаража. Первоначальное обвинение содержало гораздо большие суммы: например, из обвинения в растрате «исчезли» 26 млн рублей.

Бывший управделами получил три года колонии общего режима и штраф в 4 млн рублей. Также ему запретили занимать государственные должности на шесть лет. Прокуратура пыталась добиться 11 лет строгого режима, но краевой суд ходатайство не удовлетворил.

Экс-чиновник пробыл чуть менее 10 месяцев под домашним арестом и около года – в СИЗО. В колонии он отсидел около двух месяцев и вышел условно-досрочно. Наказание Белобородов отбывал в Нижний Тагиле как бывший сотрудник правоохранительных органов (ГИБДД).

Интересно, что изначально уголовное дело против бывшего управделами возбудили по факту незаконной покупки дорогих авто за 18 бюджетных млн рублей «в обход конкурентных процедур». Но затем это обвинение «растворилось», и в суд дело передали уже по другим поводам.

4 июня 2021 года Алтайский краевой суд постановил выплатить Белобородову почти 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Прокурор региона принес ему официальные извинения.

После освобождения в марте 2021 года Алексей Белобородов дал интервью «Толку», в котором рассказал о подробностях уголовных преследований, жизни в колонии и отношении к тем, кто дал против него показания.

Алексею Белобородову 60 лет. Он пенсионер МВД: званий, наград и льготной пенсии не лишен.

ТОЛК