Горняк22: Мужская сборная России завоевала серебро ОИ по фехтованию на рапирах
Фехтование Фото: pixabay.com
Россияне уступили французским соперникам со счетом 28:45 — эта медаль стала 42-ой для РФ на проходящих Олимпийских играх
Мужская сборная России по фехтованию на рапирах стала обладательницей серебряных медалей на Олимпиаде в Токио. Об этом 1 августа сообщает РИА «Новости».
В финале командного турнира россияне уступили французским соперникам со счетом 28:45.
Эта медаль стала 42-ой для РФ на проходящих Олимпийских играх.
Ранее ВФЛА опубликовала даты забегов алтайского барьериста Сергея Шубенкова, который намерен бороться на медаль Олимпиады.