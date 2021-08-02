Горняк22: Почему некоторые алтайские политики рвутся в депутаты на каждых выборах

Алтайское краевое законодательное собрание Фото: Виталий Барабаш

Есть политики, которые участвуют в выборах с «нулевых» годов и не оставляют попыток занять депутатское кресло в Госдуме или региональном парламенте

На политическом поле Алтайского края есть несколько человек, которые регулярно участвуют в парламентских выборах без очевидных перспектив на прохождение. У некоторых таких шансов практически нет, но это не мешает им раз за разом выдвигать свои кандидатуры.

Таких людей можно условно разделить на несколько категорий.

Выборы как работа

Первая – это те, кто отвечает за работу местных отделений партий, чаще всего – их руководители. Они, участвуя в выборах, фактически выполняют свою работу, потому что стратегически главная задача любой партии – участие в выборах, чтобы получить власть.

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Скажем, лидер реготделения партии «Родина» Сергей Убраев неоднократно участвовал в парламентских выборах – и в Госдуму, и в АКЗС. Он это делал от партий «Патриоты России», «Единая Россия» («ЕР»). Но последние две кампании – в 2016 и в 2021 году – от «Родины» как лидер реготделения (здесь и далее информация об участии в выборах – из «Российской энциклопедии кандидатов» организации «Голос»).

В 2011 году он становился депутатом АКЗС.

Или, скажем, Сергей Матасов из «Коммунистов России». Его политическая карьера еще непродолжительна, но с 2019 года он поучаствовал во многих кампаниях партии примерно в десятке регионов. В этом году он также вошел в списки кандидатов уже в родном Алтайском крае.

Ресурсы и амбиции

Вторая категория – это предприниматели, для которых депутатство – шанс или удовлетворить свои общественно-политические амбиции, или получить возможность лоббировать интересы отрасли, которую он представляют.

Например, Алексей Маликов, действующий депутат Барнаульской гордумы, гендиректор медицинского центра «Пигмалион». В 2016 году он баллотировался в депутаты АКЗС со «Справедливой Россией» – от барнаульского округа, но не прошел. И уже в 2017 году избрался в гордуму от «Единой России».

В этом году многие депутаты Барнаула вошли в число кандидатов от «ЕР» на выборы в АКЗС и имеют реальные шансы избраться в парламент уровнем выше. Но Маликова в этом списке не оказалось. Более того, стало ясно, что у него возникли противоречия с партией власти, так как в этом году он, по данным «Толк», решил баллотироваться в АКЗС уже от «Новых людей» – партии, недавно созданной главой Faberlic Алексеем Нечаевым.

«Я врач, доктор наук, профессор. Мне важно заниматься вопросами организации здравоохранения, это то, в чем я разбираюсь. Профильный комитет находится в АКЗС, в гордуме такого нет. Я ищу площадку, чтобы быть на том уровне, которому соответствую», – объяснил свою мотивацию Маликов.

Барнаульская городская дума Фото: Виталий Барабаш

К этой же категории можно отнести и Евгения Астаховского, руководителя «Барнаульской халвичной фабрики». Он уже был депутатом гордумы Барнаула в прошлом созыве, выдвигался от «Единой России». Но дальше с партией не пошел.

В 2020 году стало ясно, что он снова проявляет интерес к политической деятельности, так как он принимал участие в конкурсе «Лидеры России». А в текущей кампании он баллотируется от «Родины» – как лидер партсписка в Госдуму и как одномандатник по Рубцовскому округу.

Попытка – не пытка

Наконец, третья категория – те кандидаты, которые участвовали в выборах или от разных партий, или как самовыдвиженцы, но редко становились депутатами, что не мешало им выдвигаться в следующие кампании.

Один из ярких представителей – одиозный Андрей Крылов, больше всего запомнившийся как экс-кандидат в губернаторы Алтайского края 2018 года. Тогда он возглавлял «Партию роста» в Алтайском крае, но позже покинул ее. Крылов пытался баллотироваться на довыборах в гордуму Барнаула (2019 год), в АКЗС (2020 год). Но везде потерпел поражение. А на текущих выборах баллотируется от партии «Яблоко» все по тому же Рубцовскому округу.

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К этой же категории относится, например, Виктор Дворников, глава компании «Малавит». Он участвовал в выборах еще в 2008 году в краевое заксобрание как самовыдвиженец и затем повторял эти попытки: в 2011– тоже самостоятельно, а в 2016 – от партии «Родина». Дворников ни разу не становился депутатом.

На текущих выборах он баллотируется от «Партии пенсионеров за социальную справедливость», в том числе по думскому Рубцовскому округу как одномандатник.

Неоднократно участие в выборах принимал и Павел Чеснов. У него богатая партийная биография. Когда-то он начинал с партии «Отечество», участвовал в создании «Единой России» и даже какое-то время возглавлял региональный исполком. Но после скандалов ушел и под выборы 2004 года создал движение «В поддержку президента», которое тогда набрало около 20% (!), писал «Коммерсант». Собственно, это был самый успешный политический проект Чеснова, который позволил ему на один созыв стать депутатом заксобрания.

Затем он ушел в «Родину», созданную Дмитрием Рогозиным, потом – в «Правое дело». От этой партии он баллотировался в Госдуму и в АКЗС в 2011 году. А в 2016-м уже представлял «Партию роста». Участвовал в выборах и как самовыдвиженец .

В текущей кампании, признался он «Толку», планировал идти с «Партией пенсионеров за социальную справедливость» по Рубцовскому округу и по одному из барнаульских – в АКЗС. И в реготделении его вроде даже обнадеживали, однако в итоге отказали.

Теперь он баллотируется от «Российской партии свободы и справедливости» – в списке и по округу.

Чеснов, комментируя мотивацию, которая им движет участвовать в политике, говорит, что ему важно поднять и решить несколько важных для жителей тем: например, доработки Семипалатинской программы. Он сетует, что сейчас этот вопрос у властей непопулярен, так как они продвигают концепцию экологичности и туризма на Алтае.

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Он даже всерьез утверждает, что не исключает своей победы на округе, так как фаворит – депутат Госдумы Виктор Зобнев – снялся, а высокая конкуренция может сыграть и на руку.

Также одним из четырех кандидатов, решивших пойти в Госдуму самостоятельно и собирать подписи, стал Антон Мартыненко. Согласно сервису «Спарк – Интерфакс», является председателем реготделения Партии возрождения России (ПВР).

Он участвует в выборах с 2008 года – баллотировался и в гордуму Барнаула, и в АКЗС, и в сельсовет. Он делал это и как самовыдвиженец, и от партии «Яблоко», последние разы – от ПВР. На этот раз решил идти самостоятельно по Славгородскому округу в Госдуму.

Разумеется, это не исчерпывающий список таких кандидатов, а только некоторые примеры. Большинство из них добивались успеха, то есть становились депутатами Госдумы или алтайского заксобрания, баллотируясь от четверки парламентских партий («ЕР», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия»). Хотя примеры других регионов показывают, что в состав местных парламентов могут пробиться и представители так называемых малых партий.

Скажем, «Новым людям» удалось провести своих кандидатов в четыре региональных заксобрания. «Партия пенсионеров» в 2020 году преодолела пятипроцентный барьер в семи из девяти регионах, где участвовала в выборах.

Критики утверждают, что они это сделали якобы не без помощи власти по предварительной договоренности. А политологи говорят об усталости избирателей от «старых» партий и лиц и востребованности альтернативных партий, кандидатов и взглядов.

Так или иначе, выборы высвечивают всех, кто по тем или иным причинам хотел бы стать депутатом.

ТОЛК