Горняк22: «Черный июль». В Алтайском крае за месяц умерло рекордное число людей с COVID

Кладбище Фото: "Толк"

Третья волна уже унесла беспрецедентное число людей с диагнозом «коронавирусная инфекция». Число «тяжелых» пациентов за июль выросло в два раза

Третья волна коронавируса в Алтайском крае оказалась намного более суровой, чем вторая, осенняя. Только в июле несколько раз были побиты рекорды по смертям.

Всего за месяц умерло беспрецедентное число людей с диагнозом COVID-19: 535 человек. Непосредственно от «короны», согласно официальной статистике, погибло 495 пациентов – это тоже антирекорд, более чем в два раза превышающий ноябрьский.

Рекорд за рекордом

Еще в начале июля в регионе ничего не предвещало беды: фиксировалось менее 190 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Смертность «прыгала» от 8 до 15 человек в сутки. А уже на второй неделе месяца был побит рекорд ноября – 17 умерших.

Статистика смертности за июль по неделям:

1-7 июля: умерло 84 человека с COVID-19, из них 75 – от новой инфекции,

8-14 июля: умерло 104 человека с ковидом, из них 95 – от коронавируса,

15-21 июля: умерло 127 с COVID-19, из них 125 – от новой инфекции,

21-28 июля: умерло 143 человека с ковидом, из них 131 – от коронавируса.

За последние три дня месяца, с 28 по 31 июля, умерло 65 зараженных, из них 59 – от «короны».

Данные приводятся согласно сведениям краевого оперштаба без учета случаев на экспертизе.

Рекорд по умершим с ковидом был побит три раза: 13 июля умерло 20 человек, 17-го – 21 человек, 25-го – 23 человека. Показатель умерших от новой инфекции обновился дважды: 13 июля умерло 19 человек, 17-го – 21 человек.

Всего с 1 июля по 1 августа скончалось 535 человек с COVID-19, из них от коронавируса – 495.

В октябре 2020-го умерло 297 человек с COVID-19, из них 170 – от новой инфекции. За ноябрь того же года число умерших с ковидом составляло 336 человек, из них 198 – от новой инфекции.

«Тяжелых» стало в два раза больше

Число тяжелобольных также росло стремительно: за месяц оно выросло в два раза. На 1 июля в госпиталях лежало 368 «тяжелых», из них на ИВЛ – 143. К 8 июля их число перевалило за 500 – так было в начале ноября 2020-го. К 15 июля «тяжелых» стало свыше 700, к 29-му – свыше 800.

На 1 августа в госпиталях лежало 869 «тяжелых», из них 241 на ИВЛ. Таких цифр осенью-зимой 2020-го и близко не было: 1 декабря в госпиталях лежало 629 тяжелобольных, из них 151 – на ИВЛ.

26 июля стало известно, что в регионе осталось всего 15 свободных мест в реанимации. Минздрав региона принял меры по их увеличению: на 1 августа свободных мест на ИВЛ оставалось 94.

Такая невиданная нагрузка на госпитали в крае объясняется в том числе тем, что вирус мутировал: инкубационный период сократился до минимума, а пациент может перейти в состояние тяжелого буквально за сутки.

Ранее «Толк» сообщал, что в за 2020-й год в два раза увеличилось число смертей от болезней органов дыхания. Также на 17% выросли случаи гибели от сердечно-сосудистых патологий.

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