Горняк22: В России дети стали чаще болеть коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса отличается высокой заразностью среди детей и молодежи. При этом многие больные переносят болезнь в тяжелой форме

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что этим летом дети стали чаще болеть коронавирусом, чем в первые две волны, сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет в первую очередь о дельта-штамме, который поражает детей и молодых людей. Нередко заболевание у них протекает в средней и тяжелой форме. Чтобы обезопасить детей, врачи рекомендуют родителям прививаться, создав тем самым вокруг ребенка безопасный «круг».

Ранее сообщалось, что 134 ребенка заболели ковидом за неделю в Алтайском крае.

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