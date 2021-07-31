Горняк22: Более 13 тыс. барнаульцев получили горячую воду раньше срока

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

Барнаульцам дали горячую воду раньше запланированного срока – 5 августа. Всего получат ресурс более 13 тысяч жителей домов

30 июля горячая вода начала поступать к 182 домам по контуру ТЭЦ-2 в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула, сообщает пресс-служба СГК.

Так, более 13 тыс. жителей получили воду на неделю раньше намеченного срока – 5 августа. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на теплосетях.

Ранее сообщалось, что более 100 домов в поселке Южном остались без горячей воды 28 июля.

ТОЛК