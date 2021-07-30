Горняк22: В России в ближайшее время резко подорожают смартфоны

Смартфон Фото: pixabay.com

По словам экспертов, цены на флагманы крупных брендов вырастут на 5-8%, в то время как стоимость бюджетной техники может вырасти на 30%

В российских магазинах в ближайшее время резко подорожают смартфоны, заявил аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сообщает «Лента.ру».

По его словам, стоимость мобильных телефонов уже увеличилась на 35%. При этом к осени смартфоны могут вырасти в цене еще на 10%. Специалист отметил, что этот рост цен происходит из-за дефицита микросхем, который влияет на производство техники во всем мире.

«Сейчас крупные производители смартфонов вынуждены ждать микросхемы 4-5 месяцев, а мелкие – по меньшей мере десять месяцев», – рассказал директор факультета робототехники и мехатроники университета «Синергия» Андрей Волостнов.

Ранее в России резко увеличился спрос на кнопочные телефоны. Четыре года назад такой же всплеск популярности произошел и на Западе.

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