Горняк22: На Байкале более 10 человек отравились угарным газом при пожаре на катере

Вода Фото: pixabay.com

По предварительной информации, всего на судне находились 15 человек. После инцидента следователи начали доследственную проверку

28 июля в Бурятии на Байкале более 10 человек пострадали при пожаре на катере, сообщает «Интерфакс».

Стало известно, что катер следовал по маршруту остров Ольхон – поселок Турка. В какой-то момент на судне произошло задымление двигателя. По прибытии судна в место назначения 12 человек обратились в больницу из-за отравления угарным газом.

Следователи проводят доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее «Толк» сообщал, что в Турции туристы отдыхают и купаются на фоне зарева от сильнейшего пожара. В Ростуризме призвали отдыхающих не покидать территорию своих отелей.

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