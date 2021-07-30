Горняк22: Алтайский министр культуры вспомнила страшную аварию и погибшую коллегу

Елена Безрукова Фото: Анна Меньшикова

«Помню о ней, думаю, словно она никуда и не уходила», – рассказала министр культуры Алтайского края о своей погибшей в ДТП заместительнице

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, что 29 июля исполнилось ровно полгода со дня страшной аварии, в которую попал автомобиль министерства и в которой погибла заместитель министра Галина Кубрина. Об этом Елена Безрукова поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Неравнодушная и заинтересованная – она никогда не относилась к работе формально, всегда за нее болела душой – за людей, за мероприятия, за объекты, – написала Елена Безрукова в память о Галине Кубриной. – Будучи в храме, всегда ставлю свечку и за упокой ее души».

Напомним, авария с участием алтайского министра произошла днем 29 января на трассе Барнаул – Бийск. Автомобиль, в котором в служебную командировку ехала руководитель ведомства с коллегами, столкнулся в эвакуатором в районе поворота на село Троицкое.

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