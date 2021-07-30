Горняк22: Синоптики пообещали теплый и недождливый август в Западной Сибири

Лето Фото: pixabay.com

По словам специалистов, данный прогноз является предварительным. Более точный прогноз на август Гидрометцентр опубликует 30 июля

В России последний месяц лета будет теплее обычного практически во всех регионах, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».

По ее словам, в Сибири и Забайкалье погода будет относительно теплой. Днем в Южной Сибири установится температура в 20-25 градусов. А в Красноярском крае в последний месяц лета уже возможны первые заморозки. Ночью температура там может опускаться до –1 градуса.

«На юге Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края и в Иркутской области в августе ожидается мало осадков», – отметила ученая.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле после перепадов температур снова зацвели яблони. По мнению биологов, это произошло из-за неустойчивой погоды.

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