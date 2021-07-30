Горняк22: Глава СК РФ взял на личный контроль дело бийчанки, выкинувшей ребенка из окна

Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России будет лично контролировать расследование по делу бийчанки, которая выбросила из окна трехмесячную дочку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о жестоком отношении матери к ребенку.

Пресс-служба ведомства сообщила, что председатель Следственного комитета России поставит ход расследования этого уголовного дела и результаты проверок на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщают РИА «Новости».

Ранее также сообщалось, что девочку решили перевезти в Барнаул – для оказания медицинской помощи, у нее врачи диагностировали ушибы.

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