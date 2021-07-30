Горняк22: Пострадавшим в ДТП в центре Барнаула оказался 11-летний велосипедист

ДТП на проспекте Ленина в Барнауле Фото: @gibdd22

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчика сбили в центре города на пешеходном переходе

22-летний водитель на ВАЗ-2114 допустил наезд на 11-летнего велосипедиста в районе дома №52 на проспекте Ленина в Барнауле, сообщает пресс-служба ОГИБДД города. Происшествие случилось 29 июля в 15.05.

На какой сигнал светофора переезжал мальчик, пока устанавливает следствие. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в ГБ №1 для оказания медицинской помощи.

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