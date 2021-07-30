Горняк22: Названы страны, в которые пускают привитых «Спутником V» россиян

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К концу июля Россия возобновила авиасообщение еще с Францией и Чехией, а с 9 августа для россиян откроются курорты Египта и Доминиканы

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в 70 странах мира, но при этом только некоторые из них принимают россиян без дополнительных тестов и проверок, сообщает «РБК».

Следующие страны, которые готовы принять туристов из России при наличии у них сертификата о прохождении вакцинации «Спутником V» и без дополнительных проверок: Турция, Египет, Венесуэла, Эстония, Румыния, Армения, Кипр, Монголия, Азербайджан, Черногория, Грузия, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Мадейра и Венгрия. При этом в Венгрии одобрили все российские вакцины.

Такие страны, как Болгария, Греция, Хорватия, Марокко, Иордания, Маврикий, Бахрейн и Тунис, потребовали, чтобы привитые «Спутником V» туристы также проходили тест на коронавирус.

При этом Евросоюз пока не одобрил российский препарат, а некоторые страны Центральной и Западной Европы внесли Россию в красный список стран, туристам которых запрещено въезжать на их территорию.

Ранее в Турции предложили ужесточить антиковидные меры против туристов из России. При этом главный турецкий инфекционист не уточнил, почему меры должны применяться только к российским отдыхающим.

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