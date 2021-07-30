Горняк22: Нужен светофор: барнаульцы обсуждают ДТП на перекрестке в центре города

ДТП на перекрестке переулка Ядринцева и улицы Пушкина Фото: Инцидент Барнаул

Барнаульцы, живущие в частном секторе на Ядринцева, считают, что переулок стал слишком аварийным – здесь обязательно нужен регулировщик движения и скорости

В соцсетях очевидцы рассказали об аварии, произошедшей 29 июля на пересечении улиц Пушкина и переулка Ядринцева в Барнауле. Участниками ДТП стали сразу три автомобиля. По словам очевидцев, в ДТП оказался виноват водитель Toyota Land Rover.

На снимках видно, что у одной машины слишком смят передняя часть кузова и ее развернуло боком к обочине, вторая машина тоже заметно пострадала.

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Жители этого района говорят, что ДТП здесь случаются регулярно – с периодичностью раз в неделю, и отмечают, что на перекрестке не помешал бы светофор.

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