Горняк22: Подозреваемой в убийстве рэпера Энди Картрайта не удалось выйти из СИЗО

Марина Кохал Фото: @kkkartrait

Уже несколько месяцев бывшая уроженка Барнаула находится в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге – ее обвиняют в убийстве и расчленении мужа, известного рэпера Картрайта

Городской суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, которую подозревают в убийстве и расчленении супруга. Женщина уже несколько месяцев находится под следствием в изоляторе, сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на то, что защита Кохал пыталась оспорить решение суда, суд оставил ее под стражей до 30 октября 2021 года. Защита просила для Марины Кохал изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на то, что следствие якобы искусственно затягивается. Однако суд отказал в этом.

Напомним, тело 30-летнего музыканта нашли в его квартире 29 июля 2020 года после того, как о его смерти в полицию сообщила жена. За пару часов до этого она передала родственникам своего двухлетнего сына.

Основной подозреваемой по делу стала именно Кохал, которая заявляла, что ее супруг умер якобы от передозировки наркотиков. Однако в организме рэпера их следов не нашли. Зато обнаружили доказательства причастности супруги к убийству и расчленёнке мужчины.

ТОЛК