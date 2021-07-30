Горняк22: В горах Алтая засняли уникальный каменный ручей
Фото: Барнаул22
Предположительно, каменистая масса накопилась в горах до критических объемов и при движении покатилась вниз по склону
Турист в горах Республики Алтай заснял необычное природное явление – каменный ручей, который бежит вниз по склону. Ролик опубликован в сообществе Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте». Автор ролика уточнил, что снял происходящее на склоне Курайского хребта.
На кадрах видно, что мелкие камешки потоком сыпятся с горы. При этом неизвестно, какая сила ими движет.
Все происходящее напоминает горный ручей.
Ранее сообщалось, что туристы в Горном Алтае обнаружили уникальные ледяные круги.