Горняк22: Правда ли, что приложение Likee хотят удалить, и откуда эта информация
Приложения. Смартфон Фото: Pexels с сайта Pixabay
Приложение «Лайк» хотят удалить: такой запрос вышел в топы Google. Пользователи боятся, что Likee удалят 27 августа. Разбираемся, правда ли это
Правда ли, что Лайк хотят удалить
Никакой официальной информации от разработчиков на этот счет нет. В Сети уже несколько лет распространяются видео о том, что Likee хотят удалить, однако они все основаны на слухах и домыслах. Кроме того, на сайте change.org размещена петиция о запрете приложения Likee. Однако она написана неграмотно, не пользуется популярностью и вряд ли окажет какое-либо влияние на судьбу приложения.
Правда ли, что Лайк удалят 27 августа
Нет, Likee не удалят 27 августа.
Дата 27 августа – это популярный мем в TikTok, объясняет «Мемепедия». В соцсети стало вирусным загадочное видео о том, что случится 27 августа, и пользователи стали записывать свои видео и строить теории.
На самом деле, по словам самого автора мема, 27 августа не случится ничего.
Кроме того, речь в самом первом ролике шла о 27 августа 2020 года. То есть этот день уже прошел.
То есть Likee не удалят?
Нет, удалять Лайк не будут.