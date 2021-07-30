Горняк22: Правда ли, что приложение Likee хотят удалить, и откуда эта информация

Приложения. Смартфон Фото: Pexels с сайта Pixabay

Приложение «Лайк» хотят удалить: такой запрос вышел в топы Google. Пользователи боятся, что Likee удалят 27 августа. Разбираемся, правда ли это

Правда ли, что Лайк хотят удалить

Никакой официальной информации от разработчиков на этот счет нет. В Сети уже несколько лет распространяются видео о том, что Likee хотят удалить, однако они все основаны на слухах и домыслах. Кроме того, на сайте change.org размещена петиция о запрете приложения Likee. Однако она написана неграмотно, не пользуется популярностью и вряд ли окажет какое-либо влияние на судьбу приложения.

Правда ли, что Лайк удалят 27 августа

Нет, Likee не удалят 27 августа.

Дата 27 августа – это популярный мем в TikTok, объясняет «Мемепедия». В соцсети стало вирусным загадочное видео о том, что случится 27 августа, и пользователи стали записывать свои видео и строить теории.

На самом деле, по словам самого автора мема, 27 августа не случится ничего.

Кроме того, речь в самом первом ролике шла о 27 августа 2020 года. То есть этот день уже прошел.

То есть Likee не удалят?

Нет, удалять Лайк не будут.

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