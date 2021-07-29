Горняк22: Московского туриста спасатели-альпинисты сняли с опасной скалы в Горном Алтае
Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай
Скала, на которой находился мужчина, вертикальная, ее высота до места его нахождения составляла 40 метров, что значительно усложнило спасательные работы
49-летний турист из Москвы застрял на скале во время одиночного похода по Республике Алтай и не мог самостоятельно выбраться, сообщают «Новости Горного Алтая».
Мужчина в одиночку отправился по маршруту в окрестностях Мультинских озер, расположенных в Усть-Коксинском районе. Находясь на перевале, он решил спуститься к озеру Славных Девчат, однако не рассчитал силы и застрял посредине скалы. При этом турист не мог подняться обратно и спуститься вниз.
Рюкзак с продуктами и водой упал при спуске, но у застрявшего остались GPS и сотовый телефон. С их помощью он смог вызвать спасателей.
Мужчину нашли поздним вечером, когда уже темнело, поэтому спасательная операция была отложена. Утром при помощи альпинистского снаряжения спасатели добрались до потерпевшего и при помощи страховки и веревки вызволили его.
Москвичу дали воды и еды, сопроводив до ближайшего поселка.
Ранее сообщалось, что на Алтае во время сплава по Катуни пропал инструктор по рафтингу.